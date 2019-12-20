Konuyu değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Karar haksız, akıl dışı ve hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.

Rusya'da Uluslararası Anti Doping Ajansı'nın 4 yıllık men cezasına tepkiler sürüyor.

"Bu karar akıl dışı ve hukuksuzdur"

Devlet Başkanı Vladimir Putin, kararı hukuk dışı olarak nitelendirdi.

"Bu karar yalnızca haksız değil aynı zamanda akıl dışı ve hukuksuzdur. Çünkü bu karar önceki olimpiyat oyunları sırasında alınmış ve sporcularımız bağımsız olimpiyat bayrağı altında yarıştırılmıştır. Şimdi aynı karar yeniden alınıyor ve ceza veriliyor. Tarihte hiçbir hukuk sisteminde böyle birşey yaşanmamıştır ve umarım bundan sonra da yaşanmaz."

"Cezalar bireysel olmalıdır"

Putin, tüm sporcuların ceza almaması gerektiğini de söyledi.

"Cezalar bireysel olmalıdır. Eğer birisi yanlış birşey yaparsa ceza alması doğal ve adildir. Ancak eğer sporcuların büyük çoğunluğu suçsuzsa diğerlerinin eylemlerinin cezası nasıl onlara yüklenebilir?"

Rusya, Uluslararası Anti Doping Ajansı'nın verdiği ceza uyarınca, 2020 Olimpiyat Oyunları ile 2022 Dünya Kupası'nın da aralarında bulunduğu birçok önemli organizasyondan 4 yıl men edilmişti.

Kaynak: TRT SPOR