Beşiktaş’da futbol hayatını noktalayan İbrahim Üzülmez, yılın son derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi TRT SPOR’a özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş takımı ile özdeşleşen İbrahim Üzülmez, derbide kaybeden tarafın teknik hocasının sorgulanacağını söyledi.

"2 takımında kazanması gereken bir maç"

2 takımında kazanmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Üzülmez, "Geçen hafta iki takımda kaybetti. Zirve yarışında en azından puan farkının açılmaması için 2 takımında kazanması gereken bir maç" dedi.

Üzülmez, Fenerbahçe’nin saha avantajını kullanmak isteyeceğini belirtti.

"Ben Beşiktaş’ı bir adım daha önde görüyorum. N’Koudou çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş’ı rakip kaleye taşıyacak en önemli oyunculardan birisi. Adem Ljajic’in bu maçta ön plana çıkmasını bekliyorum. Burak’ın son 2 haftadır düşük bir performansı vardı. Bu üç oyuncunun ortaya koyacağı performans, Beşiktaş takımı için çok önemli olacaktır."

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın forvetleri, Vedat Muric ve Burak Yılmaz’ı değerlendiren Üzülmez, 2 oyuncunun da performansının skora etki edeceğini dile getirdi.

“1-1 biter gibi”

Üzülmez, Beşiktaş takımını bir adım önde gördüğünü vurguladı.

Ben bu maçta sadece futbolun konuşulmasını istiyorum. Son dönemlerde derbiler, çok fazla saha dışındaki olaylarla gündeme geliyor. Bu derbide, hakemin ön plana çıkmadığı, futbolun, güzelliklerinin ön plana çıktığı bir karşılaşma olmasını istiyorum. Bu beni çok daha mutlu edecektir. Fenerbahçe’nin de saha avantajını unutmamak gerekiyor. Skor dersen 1-1 biter gibi.”

“Derbiyi kaybettiği takdirde sıkıntılar yaşayabilirler”

Üzülmez, müsabakayı kaybeden tarafın teknik adamının sorgulanabileceğini vurgulayarak,” Büyük takımlar iki maç üst üste kaybetmesi ve ligde zirve yarışından uzaklaşması açıkçası teknik adam konusunda iki takımda da sıkıntıları ortaya çıkarır. Fenerbahçe’nin son dönemlerde sıkıntıları var. Beşiktaş Abdullah hoca ile sezona kötü başlamıştı. 7 haftalık performans çok önemli bir performans ama o da derbiyi kaybettiği takdirde sıkıntılar yaşayabilirler” dedi.

“Muric olmasa Fenerbahçe daha az puan toplayabilirdi”

Üzülmez, Vedat Muric’in de sezona iyi başladığını anlattı.

"Fenerbahçe’nin hücum hattında çok önemli gollere asistle beraber destek verdiğini görüyoruz. Belki Vedat Muric’in bazı maçlardaki gösterdiği performans olmasa Fenerbahçe daha az puan toplayabilirdi. Tecrübeli bir Burak, Beşiktaş takımı için önemli bir değer.

Sezon başından itibaren sakatlıklar ve antreman eksikliklerinden dolayı 2 haftalık performansa baktığınız zaman Burak’ın geride olduğunu söyleyebiliriz. Derbilerde bu tür oyuncular çok önemli katkılar sağlayabilir. "

"Tecrübesi ile bu maçın üstesinden gelecektir"

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır’a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Üzülmez, “ Deneyimli bir hakem. Avrupa’da da çok önemli maçlar yönetiyor. UEFA tarafından da güvenilir bir hoca olduğunu söylemek gerekiyor. Türkiye’deki ambiansa baktığınız zaman hakemlerinde çok fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Cüneyt hoca tecrübesi ile bu maçın üstesinden gelecektir. “ ifadelerini kullandı.

Üzülmez, derbi anısı olarak kendisinin Galalataray’a sağ ayak ile attığı golü unutamadığını hatırlattı.

"20 sene sonra çocuklarıma anlatacağım bir derbi, Galatasaray’a sağ ayakla attığım bir gol. Şampiyonluğa gittiğimiz bir maç. Hayatımda hiç kullanmadığım bir sağ ayak. Belki şut atarken çok nadir kullandığım sağ ayak. Galatasaray’ın 25 yenilmezlik iç saha rekoru vardı. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakaladığımız için onu söyleyebilirim."

Derbide oyuncular özel hazırlanır, iki gün önceden kampa girer, müsabakanın psikolojisine kendini hazırlar. Hatta derbide oynamak içi hafta içi antremanlarda daha fazla çaba gösteren oyuncular var.

"Beşiktaş’ı bir adım daha önde görüyorum"

“Derbiyi kaybettiği takdirde sıkıntılar yaşayabilirler” [Yanal ve Avcı için]



Beşiktaş’ın eski futbolcusu İbrahim Üzülmez'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi TRT SPOR’a özel açıklamalar...https://t.co/b6t1rLsLcA pic.twitter.com/7TNuYw3k0w — TRT Spor (@trtspor) December 20, 2019

Kaynak: TRT SPOR