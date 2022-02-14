UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 15 Şubat Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda 15 Şubat ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.
Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
15 Şubat Salı:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
16 Şubat Çarşamba:
Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)
22 Şubat Salı:
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)
Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)
23 Şubat Çarşamba:
Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)