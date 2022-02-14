Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin en güvenli, en ekonomik, en genç kayak tesisi" sloganı ile hizmetlerini sürdüren Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kot farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi, gece ve gündüz kayak yapma imkanı, su sporları ve yaz aktiviteleriyle dikkati çekiyor.

Profesyonel sporcular, 2 bin 200 rakımdan yamaç paraşütü ile yaptıkları uçuşta Yıldız Dağı'nda karşılaştıkları manzaraya hayran kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Sporculardan Hüseyin Coşkun, hem kış döneminde hem de yaz döneminde Yıldız Dağı'nda uçuş gerçekleştirdiğini belirterek, sporcuları burada yamaç paraşütü yapmaya davet etti.

Yamaç Paraşütü Tokat İl Temsilcisi ve milli sporcu Serdar Saçlı ise bölgede yıllardır uçmayı istediğini ve hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Merkezdeki ziyaretçilere aynı zamanda görsel bir şölen sunduklarını aktaran Saçlı, yamaç paraşütünü sevdirmek amacıyla uçuş yaptıklarını kaydetti.