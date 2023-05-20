UEFA Şampiyonlar Ligi finalist toplantısı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finalist takımlar Manchester City ve Inter'in kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, TFF'yi temsilen genel sekreter Kadir Kardaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve İngiltere ile İtalya Başkonsolosluk temsilcileri yer aldı.
Toplantılarda, şehrin birçok farklı bölgesinde yer alan planlamalar takımlara anlatıldı.
10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Perşembe günü başlayan finalist toplantıları Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşti.— TFF (@TFF_Org) May 20, 2023
Finalist takımlar Manchester City ve FC Inter’in kulüp yetkililerinin… pic.twitter.com/JeJfTlLQSj