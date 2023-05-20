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Spor
AA 20.05.2023 20:25

UEFA Şampiyonlar Ligi finalist toplantısı yapıldı

İstanbul'da 10 Haziran'da yapılacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıkları kapsamında perşembe günü başlayan finalist toplantıları tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalist toplantısı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finalist takımlar Manchester City ve Inter'in kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, TFF'yi temsilen genel sekreter Kadir Kardaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve İngiltere ile İtalya Başkonsolosluk temsilcileri yer aldı.

Toplantılarda, şehrin birçok farklı bölgesinde yer alan planlamalar takımlara anlatıldı.


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