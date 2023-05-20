TFF 2. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu

Beyaz Grup'ta Çorum FK'nin, Kırmızı Grup'ta Kocaelispor'un doğrudan 1. Lig vizesi aldığı ligde play-off'un ardından bir takım daha 1. Lig'e yükselecek.

Gruplarında ikinci sırada yer alan ekiplerden Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ile Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 doğrudan play-off üçüncü turuna yükseldi.

Play-off birinci turunda normal sezonda gruplarında 3. ile 6. takım, 4. ile de 5. takım, tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Çift maç üzerinden oynanacak ikinci turu geçenler, üçüncü turda grupların 2. sırasındaki takımlarla karşılaşacak. Üçüncü turda galip gelen iki grubun finalistleri, 1. Lig vizesi için yeri daha sonra açıklanacak tarafsız sahada mücadele edecek.

Play-off programı

Buna göre 25 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off ilk turunun programı şöyle:

Beyaz Grup

20.00 Esenler Erokspor-Ankaraspor (Esenler Erokspor)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup

15.30 1461 Trabzon FK-Bitexen Vanspor FK (Ortahisar Yavuz Selim)

17.00 İskenderunspor-Ankara Demirspor (Pendik)