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Spor
AA 20.05.2023 20:05

TFF 2. Lig'de normal sezon sona erdi

Futbolda TFF 2. Lig'de normal sezon, 38. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde normal sezonun son haftasının ardından Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor, adlarını play-off'a yazdırdı. Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, küme düşen son takım oldu.

TFF 2. Lig'de normal sezon sona erdi

Ligde bugün oynanan maçların ardından Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor, adlarını play-off'a yazdırdı.

Ligde küme düşen son takım ise Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Batman Petrolspor oldu.

TFF 2. Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ÇORUM FK 36 24 7 5 65 24 41 79
2.ŞANLIURFASPOR 36 22 9 5 75 25 50 75
3.ESENLER EROKSPOR 36 18 8 10 77 35 42 62
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 36 17 9 10 63 36 27 60
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 36 16 10 10 50 34 16 58
6.ANKARASPOR 36 16 10 10 58 42 16 58
7.SOMASPOR 36 17 9 10 54 35 19 57
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 36 14 10 12 55 46 9 52
9.MENEMEN FK 36 15 9 12 57 44 13 51
10.HES İLAÇ AFYONSPOR 36 12 11 13 48 47 1 47
11.İNEGÖLSPOR 36 14 5 17 40 53 -13 47
12.ISPARTA 32 SPOR 36 12 10 14 43 42 1 46
13.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 36 12 10 14 41 42 -1 46
14.BURSASPOR 36 12 10 14 51 57 -6 46
15.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 36 12 10 14 48 48 0 46
16.BATMAN PETROLSPOR 36 12 9 15 40 44 -4 45
17.TARSUS İDMAN YURDU 36 3 12 21 26 125 -99 21
18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 36 5 7 24 25 68 -43 19
19.SİVAS BELEDİYESPOR 36 2 9 25 27 96 -69 15

NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 38 25 9 4 73 28 45 84
2.BUCASPOR 1928 38 24 9 5 63 22 41 81
3.İSKENDERUNSPOR 38 23 8 7 65 31 34 77
4.1461 TRABZON FK 38 22 8 8 62 27 35 74
5.BITEXEN VANSPOR FK 38 21 11 6 58 27 31 74
6.ANKARA DEMİRSPOR 38 20 11 7 65 32 33 71
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 38 19 11 8 55 31 24 68
8.FETHİYESPOR 38 16 7 15 59 51 8 55
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 38 15 8 15 45 50 -5 53
10.SERİK BELEDİYESPOR 38 14 11 13 54 43 11 50
11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 38 12 12 14 49 54 -5 48
12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 38 10 16 12 38 35 3 46
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 38 11 12 15 43 51 -8 45
14.GMG KASTAMONUSPOR 38 11 10 17 41 47 -6 43
15.SARIYER 38 10 12 16 46 57 -11 42
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 38 8 9 21 37 64 -27 33
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 38 6 10 22 32 76 -44 25
18.ADIYAMAN FK 37 5 8 24 22 70 -48 23
19.PAZARSPOR 38 4 11 23 29 79 -50 23
20.DİYARBEKİRSPOR 37 2 9 26 18 79 -61 15

NOT: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.

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TFF 3. Lig'de normal sezon tamamlandı
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