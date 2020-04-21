Haber Giriş: Kaynak: AA
UEFA liglerin bitirilmesini istedi
[Fotoğraf: AA]
UEFA, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir." denildi.
Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.
A variety of calendar options were presented to UEFA's member associations today, covering both national team and club competition matches.— UEFA (@UEFA) April 21, 2020
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Etiketler: UEFASon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 17:37
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