Haber Giriş: Kaynak: İHA
İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu iddiası
[Fotoğraf: İHA]
İtalyan basını Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübüyle olan sözleşmesini uzatacağını iddia etti.
İtalyan basını, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki haftalarda kulübü Milan ile tekrar masaya oturacağını ve 5 yıllık mukaveleye imza atacağını yazdı.
2017 yılında Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinden yıllık net 2.5 milyon euro kazanacağı da belirtildi.
Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 maça çıkan Çalhanoğlu, süre aldığı bu maçlarda 3 gol, 1 de asist kaydetti.
Etiketler: Hakan Çalhanoğlu MilanSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 17:08
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