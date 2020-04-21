Ekonomik tedbirlerle koronavirüsün etkilerini azaltmayı hedefleyen Beşiktaş, bir yandan da UEFA lisansı için futbolculardan 'borçsuzluk' kağıtlarını almaya çalışıyor.

Salgın öncesinde oyunculara verdiği ödeme sözünü tutan yönetim, sonrasında yaşanan krizle birlikte ödeme yapmayacağını futbolculara aktardı.

Bu dönem sonrasında ise oyuncuların borçları ödenmeye başlanacak. Mevcut yönetimin verdiği sözleri tutmasından dolayı bütün futbolcuların borçsuzluk kağıdı konusunda sorun çıkarmayacağı ve bir kaç gün içinde bu konunun kapanacağı gelen haberler arasında.

Ayrıca yeni sezonda futbolcularından mevcut sözleşmelerinde indirim isteyecek olan yönetim, ilk olumlu dönüşü Necip Uysal’dan aldı.

Altyapıdan yetişen Necip’in kendisine önerilecek her şartı kabul edeceği ve 'önemli olan Beşiktaş' dediği öğrenildi.

Yeni sezonda kontratları devam eden Lens, Vida, Burak gibi yüksek ücretler alan oyuncularla da geçmiş borçları ödendikten sonra masaya oturulacak