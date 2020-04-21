Koronavirüs, Galatasaray'ın transfer politikasını değiştirdi. Salgının oluşturduğu mali sıkıntıların yeni sezona da yansıyacağını düşünen yönetim, yabancı oyuncu transferi yapmaya düşünmüyor.

Sarı kırmızılılar, yeni sezonda yerli oyuncu takviyeleri ile kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Futbolcular ile maaş indirimi konusunda görüşmelerini sürdüren yönetim, transferde önceliğini bonservisi elinde olan oyunculara verecek.

Kadroya katılacak futbolcularla da "Türk Lirası" üzerinden sözleşme yapılacak.

Galatasaray'ın bu transfer politikası doğrultusunda sezonun bitimi ile sözleşmeleri sona erecek Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a imza attırmak istediği öğrenildi.

Stoper alternatiflerinin artırılmasını planlayan yönetimin, Sparta Prag forması giyen Semih Kaya'nın bir kez daha takıma dönmesine olumlu baktığı belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan da gündemdeki bir diğer isim.