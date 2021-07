UEFA açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"UEFA, EURO 2020 finali sonrası bazı İngiliz oyunculara sosyal medyadan yöneltilen iğrenç ırkçı saldırıları şiddetle kınıyor. Bu tip şeylerin futbol ve toplumda yeri yok. Buna maruz kalan oyuncuları ve İngiltere Futbol Federasyonunun verebileceği olası en ağır cezaları destekliyoruz."

İtalya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu. İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmıştı.

UEFA strongly condemns the disgusting racist abuse directed at several England players on social media after the EURO final, which has no place in football or society. We stand by the players and the English FA’s call for the strongest possible punishments.

⁰#EqualGame #Respect