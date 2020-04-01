UEFA, 55 ülke futbol federasyonları ile telekonferans yöntemi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantı sonrasında koronavirüs salgını sebebiyle bir takım kararlar alındığı belirtildi.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play kararları

İcra Kurulu kulüp lisanslama ve financial fair play’e olan bağlılığını yineledi ve üye federasyonlar ve kulüplerinin güncel durum sebebiyle bazı özel müdahaleler yapması konusunu onayladı.

Üye federasyonlara kulüp lisanslama sürecinin, gelecek sezonun UEFA kulüp müsabakaları kayıt süreci tekrardan belirlenene kadar tamamlanması için daha çok vakit verilmesi önerisi desteklendi.

Sürmekte olan olağanüstü olaylar sebebiyle artmakta olan belirsizlik sonucu, UEFA İcra Kurulu ayrıca geleceğe dair finansal bilgi değerlendirmesi ile ilgili kulüp lisanslama hükümlerinin askıya alınmasına karar verdi.

Bu karar sadece 2020/2021 UEFA kulüp müsabakalarına katılıma uygulanacak.