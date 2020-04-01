Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor camiasını da olumsuz etkiledi.

Tüm dünyadaki spor müsabakalarının çoğu ileri bir tarihe ertelenirken, sporcular ise çalışmalarını evde sürdürüyor.

Diğer spor dallarına göre aktif olarak çalışmalarını pistte yapması gereken Ayhancan Güven ise çözümü simülasyon yarışları yapmakta buldu.

Başarılı sporcu, evinde bulunan simülasyonla, dünyanın diğer önemli sporcularının da yer aldığı sanal yarışlara katılarak formda kalıyor.

"Çünkü birçok pistte artık simülasyonla hazırlanabiliyorum. Fiziksel antrenmanlarımı evin içinde egzersizlerle, mental olarak da pistte çalışamadığımız için de simülasyonda çalışmaya çalışıyoruz."

"Beni bir proje haline getirdiler"

Eski pilot olan babası Hakan Güven hakkında da konuşan 22 yaşındaki sporcu, kendisini bu spora küçük yaşlarda babasının yönlendirdiğine ve imkan yarattığına da değindi.

"Babam eski Türkiye'de yarışan bir pilot. Beni bu spora küçük yaşlarda yönlendirdi beni ve bir imkan yarattı. Ben de bu imkanı iyi bir şekilde değerlendirip çok iyi dereceler kazandım küçükken. 13-14 yaşına kadar da kartingde dünya çapında, Avrupa çapında, Türkiye çapında önemli başarılar elde ettim. Sonrasında da maddi sıkıntılardan dolayı kariyerim bir duraksama dönemine girdi. Motor sporları biraz destek gerektiren, sponsor gerektiren bir spor. 3-4 sene aradan sonra ise ki tabi ara derken simülasyonda ben devamlı çalışmalara devam ediyordum. Türkiye'de 17 yaşında bu şansı tekrar yakaladım. 17 yaşında Türkiye şampiyonlukları elde edince Serkan Yazıcı federasyon başkanımız ve spor bakanımız beraber beni bir proje haline getirdiler ve yurt dışına çıkardılar. 2-3 senelik bir çalışmanın ardından onlarla beraber, ben bu sene Porsche'nin fabrika pilotu oldum, fabrika takımına seçildim."

"Herkesin hayali tabiki Formula 1"

Ayhancan Güven, otomobil sporlarını dünyada milyonlarca insanın yaptığına vurgu yaptı.

"Bunlardan bin tanesi profesyonel hale gelebiliyor, belki de 100 tanesi gerçek anlamda iş olarak bunu yapıyor. Ben de bu 100 insan arasına girdiğim, bu işi tamamen bir meslek haline getirdiğim için çok mutluyum. Benim en sevdiğim iş bu. En sevdiğim işi yaparak hayatımı geçindirebiliyorsam, bu benim için çok güzel. Herkesin hayali tabii ki Formula 1. Dünyanın en üstteki 20 pilotun yarıştığı bir nokta ama tabi şu an bu benim elimde değil çünkü Formula için büyük sponsorluklar, büyük destekler gerekiyor. Artık 22 yaşındayım. Formula 1 pilotları gerçekten 16 yaşından itibaren Formula 3, Formula 2 yaparak yetiştiriliyorlar. Benim böyle bir imkanım olmadı. Benim uzmanlık alanım otomobil oldu. Önüme bir iman çıkarsa Formula 2 yapabilirim ama bu imkanların biraz gerçekçi olması lazım. Benim kariyerimi de riske atmaması gerekiyor."

"İnsanlar simülasyona da ilgi duyuyorlar"

Ayhancan Güven, Red Bull Project Pro kapsamında antrenman videolarının 'Redbull.com' internet adresinde yer aldığını ve şu an için iki farklı çalışma yaptığını dile getirdi.

"Fiziksel olarak antrenmanlarımı Red Bull'un internet sitesinde, antrenman programımı gün gün paylaştım. Yaptığım her hareketin videosunu, her antrenman programını oraya yükledim. İnsanlar için evdeyken aslında onların yapması için çok güzel bir program belirledim. Çok zor olmayan hareketler. Onun dışında da kendi 'Twitch' kanalım var. Simülasyon yarış ve antrenmanlarımı yayınlıyorum. Şu an orda da güzel bir ilgi var. İnsanlar simülasyona da ilgi duyuyorlar. Dün mesela Max Verstappen, Jenson Button gibi isimlerle, Formula 1 pilotlarının da olduğu bir yarış yaptık. Tüm gerçek yarış pilotları şu an simülasyonda. Ben simülasyona girdiğim anda, simülasyon oynayan gençlerden daha çok gerçek yarış pilotları görmeye başladım. Belki de dünyanın yönü değişiyor bu konuda."

"İnşallah bu sene yarışabiliriz"

"Sezonumun ilk 5-6 yarışı ertelenmiş durumda. Formula 1'in Monaco Grand Prix'i ertelendi. Biz de orada yarıştığımız için iptal olmuş oldu. Biraz beklemedeyiz aslında. İlk yarışların yapılma planı haziran aslında ama dünyanın durumu ne oluyor bilemiyoruz. Umuyorum bu sene yarışabiliriz."