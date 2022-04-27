Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı 28 Nisan Perşembe günü başlıyor.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, yarı finalin ilk ayağındaki mücadeleler yarın oynanacak.
Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta yapılacağı turnuvada kupanın sahibi, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da final maçıyla belli olacak.
TSİ 22.00'de başlayacak yarı final maçlarının programı şöyle:
Leicester City (İngiltere) - Roma (İtalya)
Feyenoord (Hollanda) - Olimpik Marsilya (Fransa)
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UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı
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