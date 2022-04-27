Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı 28 Nisan Perşembe günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalin ilk ayağındaki maçlar yarın yapılacak.
Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta oynanacağı turnuvada kupanın sahibi, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'ndaki final maçıyla belli olacak.
TSİ 22.00'de başlayacak yarı final maçlarının programı şöyle:
Leipzig (Almanya) - Rangers (İskoçya)
West Ham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
Sıradaki Haber
NBA'de Miami Heat yarı finale çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz