Sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla düşme hattından uzaklaşıp orta sıralara kadar yükselen lacivert-beyazlılarda Eren Elmalı, Umut Bozok, Doğucan Haspolat ve Jackson Muleka büyük takımların radarına şimdiden girmiş durumda.

Eren Elmalı transferinde Trabzonspor bir adım önde

Bu sezon düzenli olarak forma giymeye başlayan ve gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için büyük takımlar sıraya girmiş durumda. Ümit Milli Takım forması giyen iki futbolcunun, A Milli Takım aday kadrosu için de isimleri anılıyor.

21 yaşındaki futbolcu Eren Elmalı'yı; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'ya transferinin gerçekleşmesi halinde Eren Elmalı için atağa geçecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Rıdvan Yılmaz için de siyah-beyazlı ekibe resmi teklifler gelmeye başladı. Rıdvan transferi için ilk adımı Bundesliga ekibi Frankfurt atarken; Tottenham, Stuttgart ve Braga'nın da genç sol bek ile ilgilendiği biliniyor.

Ayrıca gelecek sezondan itibaren ilk 11'de 4 Türk futbolcunun oynayacak olmasıyla birlikte Galatasaray ve Trabzonspor da Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Şu anda bek oyuncuları yabancı olan iki takım, milli takımda da görev alması beklenen Eren Elmalı için nabız yokluyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin de Eren Elmalı transferi için bilgi aldığı, sezon sonunda tarafların yeniden görüşeceği öğrenildi.

Ancak şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı bulunan ve gelecek sezon Avrupa'da boy gösterecek Trabzonspor'un 21 yaşındaki sol bekin transferinde bir adım önde.

Öte yandan Doğucan Haspolat için de yurt içi ve yurt dışından kulüplerin girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Muleka performansıyla parmak ısırttı

Devre arası transfer döneminde Standard Liege'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Jackson Muleka, gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı.

[Fotoğraf: AA]

Demokratik Kongolu futbolcu, lacivert-beyazlı formayı ligde 10 maçta terletirken; bu maçlarda 11 gol atıp, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

24 yaşındaki golcü oyuncu, gösterdiği performansla da dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Maliyeti sadece 200 bin euro

Jackson Muleka'nın transferi Kasımpaşa'ya sadece 200 bin Euro'ya mal oldu. Lacivert-beyazlı ekip, Standart Liege, Muleka ve futbolcunun menajerine toplamda 200 bin Euro ödeme yaptı.

Öte yandan sezon sonu için Kasımpaşa, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacak. 3 milyon Euro satın alma maddesi bulunan 24 yaşındaki golcü için, hem yurt içi hem de yurt dışından teklifler var.

Gelecek sezon için Batshuayi'nin yerine golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Umut Bozok için Galatasaray ilk sırada

[Fotoğraf: AA]

Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı, sonrasında ise satın alma opsiyonunu kullandığı Umut Bozok, attığı 15 golle ligin en golcü ismi durumunda.

Attığı 15 golün yanı sıra 7 de asist yapan Umut Bozok için harekete geçen ilk kulüp Galatasaray oldu. Gelecek sezon ilk 11'deki Türk futbolcu sayısının da 4'e yükselecek olmasıyla birlikte yerli bir golcü oyuncu daha da önemli hale geldi.

Ancak sarı-kırmızılı ekipteki seçim sürecinin ardından Umut Bozok transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Galatasaray'ın dışında diğer büyüklerin de Umut Bozok'un durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Doğucan Haspolat'ın gözü milli takımda

[Fotoğraf: AA]

Kasımpaşa'nın 3 yıl önce Hollanda ekiplerinden Excelsior'dan kadrosuna kattığı Doğucan Haspolat da transferde ismi geçen futbolculardan.

3 yıldır Kasımpaşa formasını terleten ancak bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan Doğucan Haspolat, bu performansıyla Ümit Milli Takım'a davet edildi.

Bu sezon 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Doğucan'ın hedefi A Milli Takım forması giymek. Büyük takımların takipte olduğu Doğucan'ın Kasımpaşa ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.