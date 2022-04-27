Spor Toto Süper Lig, Avrupa'da en fazla teknik adam değişikliğinin yapıldığı liglerin başında geliyor.

İstediği sonuçları alamayan kulüpler, ilk çare olarak saha kenarıyla yollarını ayırmayı tercih ediyor.

Çoğu zaman beklenen etki gerçekleşemese de, bu sezon teknik direktör değiştiren takımlardan Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Fraport Tav Antalyaspor amacına ulaştı.

Fenerbahçe İsmail Kartal ile ikinci sıraya yükseldi

Lige Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, 17. hafta sonunda Portekizli çalıştırıcıyla vedalaştı.

3 maç için takımı Zeki Murat Göle'ye emanet eden sarı lacivertliler, 21. haftada Antalya deplasmanına İsmail Kartal ile çıktı.

Sarı lacivertliler, tecrübeli teknik adamı göreve getirdiğinde 32 puan ve averajla 5. sırada bulunuyordu. İsmail Kartal ile 14 haftada 33 puan toplayan Fenerbahçe, ligde ikinci sıraya yükseldi.

Kasımpaşa Sami Uğurlu ile yükselişe geçti

Kasımpaşa ise bu sezon aradığını 4. teknik adamda buldu. Şenol Can, Cihat Arslan ve Hakan Kutlu ile toplam 17 hafta geçiren lacivert beyazlılar, 11 puanla ligde son basamaktaydı.

18. haftadaki Fraport Tav Antalyaspor maçı ile iş başı yapan Sami Uğurlu, Kasımpaşa'nın çehresini değiştirdi. Sami Uğurlu yönetiminde 17 maç oynayan İstanbul ekibi, 36 puanı hanesine yazdırdı.

Sami Uğurlu'nun, 20. sırada aldığı Kasımpaşa, averajla 11'inciliğe yükseldi.

Nuri Şahin Antalyaspor ile çıkışa geçti

Fraport Tav Antalyaspor da sezon içinde teknik direktör değiştirip, sonuç alan ekiplerden biri oldu. Sezona Ersun Yanal ile giren Akdeniz temsilcisi, 8. hafta sonunda deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı.

Kırmızı beyazlılar, çözümü takım kaptanı Nuri Şahin'i göreve getirmekte buldu. Ersun Yanal ile 8 hafta 8 puan alabilen Fraport Tav Antalyaspor, genç çalıştırıcı ile çıkışa geçti.

26 haftada 43 puan toplayan Güney ekibi, 14'üncülükten averajla 8. sıraya yükseldi.