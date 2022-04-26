Maccabi Tel Aviv, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi Play-Off serisi 3'üncü maçında Real Madrid'i konuk etti.

İlk 2 maçı kazanarak İsrail'e gelen Real Madrid, Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 51-41 önde kapattı.

Karşılaşmanın 2'nci yarısında da etkili oyununu sürdüren İspanyol ekibi, karşılaşmayı 87-76 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve Final-Four'a katılma hakkı elde etti.

Real Madrid'in en skoreri Sergio Llull

Real Madrid'de Sergio Llull 18 sayıyla takımının en skorer isim olurken, Guerschon Yabusele 16 ve Vincent Poirier 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Maccabi Tel Aviv'de ise Scottie Wilbekin kaydettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu ve mağlubiyeti engelleyemedi.

THY Avrupa Ligi'nde Final-Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak.