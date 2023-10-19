"Uçan Türk" kariyerine yeni başarılar eklemek istiyor

Hazırlıklarını Slovenya'da yaparak farklı ülkelerdeki birçok organizasyona katılan Fatih Arda İpcioğlu, Türkiye'ye bu branşta ilkleri yaşattı.

Bu yıl Dünya Kayakla Atlama Şampiyonası, Kayakla Atlama Dünya Kupası müsabakalarının ardından Polonya'daki Avrupa Oyunları'na katılan Fatih Arda, burada 9. olarak branşta Türk spor tarihine adını yazdırdı.

"Uçan Türk" lakaplı Fatih Arda, daha sonra ise Romanya'daki Kayakla Atlama Yaz Grand Prix'sinde 92 metrelik atlayışıyla üçüncülük elde etti.

Grand Prix etabında kürsüye çıkarak Türk kayak tarihinde bir ilki gerçekleştiren Fatih Arda İpcioğlu, kasım ayında başlayacak kış sezonunda kariyerine yeni başarılar eklemek istiyor.

"Artık kendimizi kanıtlamış bir takımız"

Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, 2022 Kış Olimpiyatları'ndan sonra hedef yükselttiğini söyledi. 26 yaşındaki sporcu, bugüne kadar elde ettiği başarılardan bahsetti.

"Öncelerde kayakla atlamada Türkiye denildiğinde akıllarda soru işareti yaratırken şimdi ilk 10'da, ilk 3'te sporcu olarak ülkemizi temsil etmek gurur verici. Kasım ayından itibaren dünyanın farklı ülkelerinde 26 yarışma olacak. Eleme, ilk raunt ve final raundu olarak yaklaşık 90 atlayış yapılıyor. Hedeflerimiz tabii ki daha büyük, yaz sezonunda madalya kazanmış bir sporcu olarak kışın da hedefimiz, her zaman ilk 30 içinde kalarak puan kazanmak. Artık kış sezonunda da madalya hedefliyoruz. Bu kış ve özellikle 2024'ün yaz döneminden itibaren olimpiyat kota mücadeleleri başlıyor. Artık kendimizi kanıtlamış bir takımız."

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

İnsanların ilgisini karşılıksız bırakmamak için çalıştığını belirten Fatih Arda, Türkiye'nin bu sporda neler yapabileceğini dünyaya ispatladıklarını vurguladı.

Fatih Arda İpcioğlu, daha önce iki kez olimpiyatlara katıldığını anımsattı.

"2026 Olimpiyatları'na daha emin şekilde hazırlanıyoruz. Bu sporun en dibini ve en üstünü gördüğümüz için başarının nasıl geleceğini biliyoruz. Bu yüzden gerçekleşmeyecek hayallerin peşinde değiliz. Bu zamana kadar yaptıklarımız biraz hayal olarak geliyordu ama kendimize inandığımız sürece bunları yapabileceğimizi biliyorduk, bunu da gördük. Olimpiyatlarda hiçbir sporcu madalya için bir şey söyleyemez çünkü önümüzde uzun bir süreç var. Sakatlık ya da başka problemler olabilir ama gidişatımızla elimizden geleni yapacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 8 yaşında bu spora başladım ve şimdi 26 yaşındayım. Şartlar ne getirir bilemeyiz, belki bir olimpiyat daha devam eder ama şu anda 2026 Olimpiyatları'ndan sonra aktif sporculuğu bırakıp kariyerime sporun içinde devam etmek istiyorum."

"Erzurum'daki atlama kuleleri uzun süredir kullanılmıyor"

Erzurum'daki kayakla atlama tesisinin bazı aksaklıklar nedeniyle kullanılmadığına işaret eden Fatih Arda İpcioğlu, bu yüzden antrenmanlarını yurt dışında yaptığını söyledi.

"Buradaki tesis, çoğu Avrupa ülkesinde olmayan bir tesis fakat burada yapılan bazı hatalar yüzünden uzun bir süredir kullanılmıyor. Biz bu konuda Bakanlığımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz çünkü kayakla atlama tesisleri çok özel, mimari gerektiren bir tesis. Bunu yurt dışında sayılı firmalar yapabiliyor. Burası bir şekilde kullanılamaz hale geldi. Almanya'dan ekip geldi, inceledi ve gerekli bütçeyi sundu. Şu anda Bakanlığımızdan gelecek talimatı bekliyoruz. Tesis bu şekilde kalırsa maalesef önümüzdeki yıllarda silinecek duruma gelecek. Ev rampasında antrenman yapamayan tek takımız ve biz bu zorluklara rağmen birçok şeyi başardık. Bundan sonra da Türk sporcuların neler yapacağını biliyoruz ama bu şekilde antrenman olanaklarının aksatıldığı, olmadığı bir durumda maalesef doğruyu söylemek zorundayız. Belki bir gün kayakla atlama branşı Türkiye'de bitecek."