Yunus Akgün'ün attığı gol haftanın en iyisine aday

UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, maçın 58. dakikasında attığı şık golle A Milli Futbol Takımı'nı Letonya karşısında 1-0 öne geçiren Yunus Akgün, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.
Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp Aleksandar Mitrovic, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.
Oylama yarın saat 16.00'da sona erecek.
GOOLL! YUNUS AKGÜN'DEN HARİKA, OLAĞANÜSTÜ BİR GOL!! SONUNDA ATTIK LETONYA KARŞISINDA ÖNDEYİZ!! pic.twitter.com/dzthj65EoF— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023