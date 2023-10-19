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Spor
İHA 19.10.2023 10:25

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Fernando Muslera

Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaş'a karşı 25 derbide görev aldı.

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Fernando Muslera

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek.

Bu önemli müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor.

2011 yılının yaz transfer döneminde takıma katılan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere 25 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 12 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de yenildi. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Bu sezon ligdeki 8 maçta da görev alan Muslera, kalesinde 4 gol gördü.

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