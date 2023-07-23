U18 Ragbi Kadın Milli Takımı Avrupa 3'üncüsü oldu

U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, 22-23 Temmuz tarihlerinde Polonya’nın Zapki kentinde düzenlenen U18 Kadınlar Ragbi Trophy Lig maçlarında; Portekiz’i 12-5, Litvanya’yı 17-10 Romanya’yı 38-0, İsveç’i 25-10, Macaristan’ı 36-5 yendi.

Galler’e ise 36-0 mağlup olan milliler, Avrupa U18 Kadınlar Ragbi Trophy Ligi'nde üçüncü oldu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde, tarihinde ilk kez üçüncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'mızı canı gönülden kutluyorum. Elde ettikleri tarihi sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, tarihi başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.