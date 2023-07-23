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Spor
DHA, AA 23.07.2023 21:24

U18 Ragbi Kadın Milli Takımı Avrupa 3'üncüsü oldu

Avrupa Trophy Ligi'nde 3'üncü olarak bir ilki başaran U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, ülkemize tarihinde ilk defa bronz madalya ve üçüncülük kupası kazandırdı.

U18 Ragbi Kadın Milli Takımı Avrupa 3'üncüsü oldu
[Fotograf: AA]

U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, 22-23 Temmuz tarihlerinde Polonya’nın Zapki kentinde düzenlenen U18 Kadınlar Ragbi Trophy Lig maçlarında; Portekiz’i 12-5, Litvanya’yı 17-10 Romanya’yı 38-0, İsveç’i 25-10, Macaristan’ı 36-5 yendi.

Galler’e ise 36-0 mağlup olan milliler, Avrupa U18 Kadınlar Ragbi Trophy Ligi'nde üçüncü oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde, tarihinde ilk kez üçüncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'mızı canı gönülden kutluyorum. Elde ettikleri tarihi sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, tarihi başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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