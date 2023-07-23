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Spor
AA 23.07.2023 18:12

F1 Macaristan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

F1 Macaristan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sezonun 12. yarışı, başkent Budapeşte'de bulunan 4,381 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden düzenlendi.

Yarışa ikinci sıradan başlamasına rağmen pole pozisyonundaki Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ı geçerek liderliğe ilk turda ulaşan Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini 1:38:08.634'lük derecesiyle ilk sırada geçti ve üst üste 7'nci, sezonun ise 9'uncu birinciliğine ulaştı.

McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 33.731 saniye gerisinde ikinci, Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 37.603 saniye ardından üçüncü oldu. Hamilton ise dördüncülük elde etti.

Art arda 12 yarış zaferi

Red Bull takımı, Macaristan Grand Prix'sini kazanarak art arda 12. yarış zaferine ulaştı ve rekorun yeni sahibi oldu. Önceki rekorun sahibi McLaren, pilotları Ayrton Senna ve Alain Prost ile 1988 senesinde art arda 11 etap zaferi yaşamıştı.

Organizasyonda bu sezon da şampiyonluğun açık ara favorisi konumundaki Verstappen'in dışında sadece takım arkadaşı Sergio Perez, iki kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si, 30 Temmuz'da düzenlenecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 281 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 171

3. Fernando Alonso (İspanya): 139

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 133

5. George Russell (Büyük Britanya): 90

Takımlar

1. Red Bull: 452

2. Mercedes: 223

3. Aston Martin: 184

4. Ferrari: 167

5. McLaren: 87

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