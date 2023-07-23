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Spor
İHA 23.07.2023 17:04

Yunusemreli Selvinaz, Dünya Şampiyonası biletini aldı

Yunusemre Belediyespor'un başarılı tekvandocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Milli Takım Seçmesi'nde birinci olarak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yunusemreli Selvinaz, Dünya Şampiyonası biletini aldı
[Fotograf: İHA]

Yunusemre Belediyespor'un Türkiye şampiyonu tekvandocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Bursa'da yapılan Yıldızlar Milli Takım Seçmesi'nde birinci olarak 28-31 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

1.60 santimetre Ay-yıldızlı formayı giyecek olan Selvinaz, elde ettiği başarıyla Manisa tekvando camiasını sevince boğdu.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, tekvandonun madalya kazanılması çok zor bir spor branşı olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de yüzlerce kulüp arasından zoru başararak Dünya Şampiyonası'na sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yunusemreli Selvinaz, Dünya Şampiyonası biletini aldı

Türk tekvandosuna yeni bir yetenek kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Alkan, "Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 9 maç kazanıp şampiyon olan, ardından milli takım seçmelerini de kazanmayı başaran Selvinaz kızımızı ve başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bir haftada çifte sevinç yaşadık. Çok mutluyuz. Sporcumuzun uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu. 

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