Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın darp edildiği anlar kamerada

Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde, Uzunhan kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu üç aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kazanın ardından akaryakıt istasyonunda bekleyen Uzunhan'a doğru koşarak gelen bir kişinin, Beşiktaşlı futbolcuya yumruk atmaya çalıştığı görülüyor.

Çıkan arbedede yere düşen ikili arasındaki bir süre devam eden kavganın, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdiği görüntülerde yer alıyor.

Ne olmuştu?

Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde Emrecan Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç hasarlı trafik kazasına karışmış, kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B, çıkan tartışma esnasında Uzunhan'ı darp etmişti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.B'yi gözaltına almıştı.

Beşiktaş Kulübünden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradığını ve uyluk arka adale grubu tendon bölgesinde 4. derece hasar tespit edildiğini açıklamıştı.