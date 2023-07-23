Açık 34.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA-İHA 23.07.2023 13:40

Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın darp edildiği anlar kamerada

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın Bakırköy'de trafik kazası sonrası darp edildiği anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde, Uzunhan kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu üç aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kazanın ardından akaryakıt istasyonunda bekleyen Uzunhan'a doğru koşarak gelen bir kişinin, Beşiktaşlı futbolcuya yumruk atmaya çalıştığı görülüyor.

Çıkan arbedede yere düşen ikili arasındaki bir süre devam eden kavganın, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdiği görüntülerde yer alıyor.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı

Ne olmuştu?

Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde Emrecan Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç hasarlı trafik kazasına karışmış, kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B, çıkan tartışma esnasında Uzunhan'ı darp etmişti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.B'yi gözaltına almıştı.

Beşiktaş Kulübünden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradığını ve uyluk arka adale grubu tendon bölgesinde 4. derece hasar tespit edildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Milli kürekçi Elis Özbay'dan dünya şampiyonluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:18
Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor: Bir günde 99 bin 149 yolcu geldi
15:17
TCDD Türkiye'yi "demir ağlarla" örüyor
15:07
İstanbul'da tekne alevlere teslim oldu
15:03
Yargıtay'dan kiracı kararı
14:54
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
14:51
Hızını alamayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 6 yaralı
Antalya'da sıcak hava bunaltıyor
Antalya'da sıcak hava bunaltıyor
FOTO FOKUS
Rodos'ta yangın: Dün gece 19 bin kişi tahliye edildi
Rodos'ta yangın: Dün gece 19 bin kişi tahliye edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ