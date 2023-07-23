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Spor
DHA 23.07.2023 17:09

Sarı kırmızılı kulüp resmen açıkladı

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp resmen açıkladı
[Fotograf: DHA]

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat forvet oyuncusu Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Uzun süredir Fenerbahçe ile de adı geçen 30 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace'ta geride kalan sezonda 28 maça çıkarken takımına 7 gol, 3 asistlik katkı vermişti.

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