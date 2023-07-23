Galatasaray, Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, şu sözler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak iki sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1 milyon 500 bin avro sezonluk ücret ödenecektir."