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Spor
AA 23.07.2023 19:46

Galatasaray, Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
[Fotograf: AA]

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, şu sözler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak iki sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1 milyon 500 bin avro sezonluk ücret ödenecektir."

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