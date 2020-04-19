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Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı
Yeni tip koronavirüs nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.
Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.
Lige, 20 Nisan Pazartesi oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.
Etiketler: yeni tip koronavirüsSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 20:58
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