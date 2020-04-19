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Alex Rins'in sözleşmesi uzattıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Suzuki Ecstar takımı, Alex Rins'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar yeniledi.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, kontratı 2020 sonunda bitecek 24 yaşındaki İspanyol pilot ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
2017 yılında Suzuki Ecstar'a katılan Alex Rins, geçen sezonu pilotlar klasmanında 4. sırada bitirmişti.
Etiketler: MotoGP Suzuki Ecstar takımı Alex RinsSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 19:24
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