Takımdan yapılan açıklamaya göre, kontratı 2020 sonunda bitecek 24 yaşındaki İspanyol pilot ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2017 yılında Suzuki Ecstar'a katılan Alex Rins, geçen sezonu pilotlar klasmanında 4. sırada bitirmişti.