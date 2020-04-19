Matheiu Valbuena'dan, Fenerbahçe itirafı. Yaz transfer döneminde sarı lacivertli takımdan Yunan ekibi Olimpiyakos'a giden Fransız futbolcu, Fenerbahçe'deki günlerini unutamıyor.

"Hala Fenerbahçeliyim"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Hürriyet Gazetesine verdiği röportajda, "Ben hala Fenerbahçeliyim. Maçlarını takip ediyorum. Zor bir sezon geçiriyorlar. Galatasaray maçını da izledim. Taraftarların hiç kupa kazanamamamıza rağmen bana verdiği desteği hiç unutamıyorum" dedi.

"Gözyaşlarıyla ayrıldım"

Valbuena, sarı lacivertli ekibe iz bırakma hedefiyle geldiğini söyledi.

"Taraftarların kalbinde böyle bir yer edinebilmekten dolayı çok mutluyum. İstanbul’u, oradaki yaşantımı tabii ki özlüyorum. 2 yıl gibi kısa bir süre formasını giymeme rağmen benim için en özel kulüplerden biri oldu Fenerbahçe. Gözyaşlarıyla ayrıldım oradan."