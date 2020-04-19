Başakşehir geleceğin yöneticilerini yetiştirecek
Medipol Başakşehir Kulübü geleceğin yöneticilerini yetiştirecek. Turuncu lacivertlilerin düzenleyeceği "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" 1 Mayıs'ta başlayacak.
Medipol Başakşehir, koronavirüs nedeniyle lige verilen arayı,Türk futboluna hizmet için bir fırsata çevirdi.
Turuncu lacivertliler, geleceğin futbol yöneticilerini yetiştirmek için harekete geçti. İstanbul Kulübü, internet sitesinden "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" düzenleyeceğini duyurdu.
Dört bölümden oluşacak programda ilk üç bölümün dersleri uzaktan eğitimle yapılacak.
Kulübümüz, Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilen bu dönemde ‘Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı’ düzenliyor.— İstanbul Başakşehir #HayatEveSığar (@ibfk2014) April 17, 2020
https://t.co/ZoNd813DTm pic.twitter.com/p6fHYZEexQ
Son bölüm dersi ise salgın sonrası, Başakşehir Kulübü'nde alanının uzmanları tarafından verilecek.
1 Mayıs'ta başlayacak sertifika programı 20 gün sürecek ve ücretsiz olacak.
Kontenjanın 20 kişiyle sınırlı tutulduğu eğitimde en başarılı iki kursiyer kulüpte staj yapma şansını yakalayacak.
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