Formula 1'de sezonun ilk dokuz ayağı koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Böylece 22 yarışlık takvimin gerçekleşmesi imkansız hale geldi.

Formula 1 yönetimi durumu çözmek için farklı seçenekleri değerlendiriyor. Bunlar arasında aynı pistte iki yarış yapmak ve hatta bir hafta sonunda iki yarış yapmak da var.

Ancak İtalyan basını, takımların bu fikre baştan ret oyu verdiğini iddia etti. Corriere dello Sport'un haberine göre 10 ekipten hiçbirisi, bir hafta sonunda iki yarış fikrini desteklemiyor.

Takımlara göre bu seçenek maddi anlamda pek de faydalı olmayacak. Ayrıca ilk yarışta kaza yapan sürücünün ikinci yarışta yer almama riski yaşanacak.

Tüm bu ihtimaller ve tepkiler ışığında Formula 1 yönetiminin nasıl bir yol tercih edeceği merak konusu.