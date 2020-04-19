Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattı Kevin-Prince Boateng, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Boateng, futbola başladığı ilk kulüp olan Herta Berlin'de kariyerini noktalamak istediğini belirterek, "Olimpiyat stadında, sahanın ortasında alkışlarla bitirmek en büyüm amacım." dedi.

"Milan her zaman kalbimin takımı olmuştur"

33 yaşındaki futbolcu, 5 sezon formasını terlettiği Milan'a bir gün geri döneceğini de söyledi.

"Bana 'Nereye geri dönmek istersiniz?' diye sorsanız her zaman Milan derim. Milan benim için her zaman kalbimin takımı olmuştur. Birçok dünyaca ünlü kulüpte oynadım. Her zaman kafa olarak güçlüyüm. İki veya üç sezon daha yüksek seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum."