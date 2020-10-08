Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Rusya ile İtalya karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-17, 25-22 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazanan Rusya, finale yükseldi.

Türkiye ile Rusya 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.00'de başlayacak final maçında Avrupa şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Yarı final maçlarının kaybedenleri İtalya ve Sırbistan ise üçüncülük maçı oynayacak.