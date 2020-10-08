Milliler finale yükseldi
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla yenerek finale yükseldi.
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda harika iller yapan Türkiye, destan yazmaya devam ediyor.
Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı final maçında Sırbistan’ı 3-1 (18-25, 25-21, 26-24, 25-20) yenerek adını namağlup finale yazdırdı.
TÜRK VOLEYBOLU TARİH YAZIYOR!— TRT SPOR2 (@trtspor2) October 8, 2020
U17 MİLLİ TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNDE! pic.twitter.com/K8BBn5laUD
Milliler, final maçında 09 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 21.00’da İtalya-Rusya karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.
Müsabakayı, TRT SPOR2 naklen yayınlayacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.
Hakemler: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Nikola Micevski (Kuzey Makedonya)
Salon: SC Verde
Türkiye: Özlem, Deniz Nazlıcan, Pelin, Ege Melisa, Dalia, Özge, Yasemin (L) (Aleyna, Dilay, Beren)
Sırbistan: Mandovic, Pakic, Kurtagic, Zubic, Vajagic, Sucurovic, Kujundzic (L) (Tomic, Ivanovic, Lazovic)
Setler: 18-25, 25-21, 26-24, 25-20
Süre: 102 dakika (22,24,29,27)
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