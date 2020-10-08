Haber Giriş: Kaynak: AA
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kasım ayı maçları Türkiye'de
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FIBA, erkekler ve kadınlarda fanus düzeninde oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarının Türkiye'de oynanmasına karar verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kadınlarda ve erkeklerde milli takımlarımızın Kasım penceresi Avrupa Şampiyonası Eleme Maçları Türkiye’de düzenlenecek" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 17:23
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