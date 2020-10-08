Palandöken ilçesinde bulunan Atlama Kuleleri'nde Dünya Kış Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporcular, Azerbaycan'a destek için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Antrenmanlarını yaptıkları 60 metre yükseklikteki kulelerden atlayış yapan sporcular, göğüslerinden çıkardıkları Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Azerbaycan'a destek verdi.

Kayakla Atlama Milli Takım Sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a destek için atlayış yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İpçioğlu, Türkiye'nin desteğini göstermek için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Azerbaycan'a bir nebze de olsa destek verdiğimizi göstermek istiyoruz. Türkiye-Azerbaycan dostluğunun Erzurum Atlama Kuleleri'nden desteklendiğini bütünü dünyaya göstermek istedik."

[Fotoğraf: AA]

İpçioğlu, uluslararası derecede yarışan sporcularla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

"Kış olimpiyat seçmelerinin yapıldığı bir döneme giriyoruz. Bunun için burada antrenman yapıyoruz ama bugün ki atlayışımız Azerbaycan dostluğu içindi. 60 metre yüksekten uzun zamandır atlayışlar yapıyoruz. Pandemi nedeniyle yaz yarışları Uluslararası Kayak Federasyonunca iptal edildi. Bu bittiği için kışa hazır şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu kış olimpiyat vizesini bütün arkadaşlarımızla alarak 2022 Dünya Kış Olimpiyatları'na katılmayı planlıyoruz."