Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza Covid-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize Covid-19 testi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza COVID-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır.



Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize COVID-19 testi yapılacaktır. pic.twitter.com/xyJqmW7YE3 — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) October 8, 2020