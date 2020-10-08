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Shaqiri'nin ikinci testi negatif çıktı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, koronavirüs hastalığını atlattı.
İsviçre Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncuya yapılan ikinci Covid-19 testin sonucu negatif çıktı.
Shaqiri'nin, İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer alacağı belirtildi.
Oyuncunun milli takım kampında 2 gün önce rutin kontrolleri sırasında yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıkmıştı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Xherdan Shaqiri koronavirüsSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 20:30
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