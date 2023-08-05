Açık 34.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 05.08.2023 15:13

Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu başarıya koşuyor

Türkiye'nin tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci, pistte önemli başarılara imza atıyor. Hayallerinin peşinden koşan genç kadın, azmiyle de bu spora gönül verenlere ilham kaynağı oluyor.

16 yaşında bir kaza sonucu belinden aşağısı felç kaldı. Yaşadığı olumsuzluğa rağmen hayallerinden vazgeçmedi.

Kübra Denizci, Türkiye'nin ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu. Pistlerdeki serüvenine 2022 yılında başladı. Bir yıl sonra lisansını alarak yarışlara katıldı. Aydın'daki Türkiye Tırmanma Şampiyonası'ndan 3 kupayla döndü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Denizci, "Ben engellilerle ilgili mesaj vermek isterim. Ülkemizde engellilerle ilgili bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Yaşadığımız zorluklara rağmen aslında istediğinizde her şeyi başarabiliriz. Önemli olan bir şeyleri hayal etmek ve hayal ettiğiniz şeyleri birilerine inandırabilmek" dedi. 

"Yarış arabamızı kendimiz hazırladık"

En büyük destekçisinin kendi gibi pilot olan nişanlısı olduğunu anlatan Denizci, şöyle devam etti:

"Ben otomobil sporlarına girmek istediğimde Ahmet’le tanıştım. Ve benim aslında bu sporda olmamı sağlayan yegane kişi kendisidir. Çünkü çok zor bir süreçten geçiyorduk. Otomobili arabamızı kendimiz hazırladık. Yarış arabamızı. Ve bu süreçte Ahmet bana çok ciddi destek oldu."

Kübra Denizci'nin en büyük isteği, kendisi gibi birçok engelliyi yarış pistlerinde görebilmek. 

ETİKETLER
Engelliler Ralli
Sıradaki Haber
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu İpek Tomruk dünya dördüncüsü oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
Urartuların deprem için yapı güçlendirme çalışması yaptığı belirlendi
16:29
Erzurum'da asansörün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
16:25
Fransa Dışişleri Bakanı: Nijer'deki darbecilerin yarına kadar zamanı var
16:16
Rusya: Novoselovskoye yerleşim birimini kontrol altına aldık
16:13
Nijer'de darbecilerin, Wagner'den yardım istediği iddia edildi
16:11
Bodrum'da kayalıklara oturan gulet battı, 3 kişi kurtarıldı
Denizli'de sıcak hava nedeniyle asfalt eridi
Denizli'de sıcak hava nedeniyle asfalt eridi
FOTO FOKUS
İstanbul'da yol çöktü: Çevredekiler dairelerini tahliye etti
İstanbul'da yol çöktü: Çevredekiler dairelerini tahliye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ