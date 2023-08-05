Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu başarıya koşuyor

16 yaşında bir kaza sonucu belinden aşağısı felç kaldı. Yaşadığı olumsuzluğa rağmen hayallerinden vazgeçmedi.

Kübra Denizci, Türkiye'nin ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu. Pistlerdeki serüvenine 2022 yılında başladı. Bir yıl sonra lisansını alarak yarışlara katıldı. Aydın'daki Türkiye Tırmanma Şampiyonası'ndan 3 kupayla döndü.

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Denizci, "Ben engellilerle ilgili mesaj vermek isterim. Ülkemizde engellilerle ilgili bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Yaşadığımız zorluklara rağmen aslında istediğinizde her şeyi başarabiliriz. Önemli olan bir şeyleri hayal etmek ve hayal ettiğiniz şeyleri birilerine inandırabilmek" dedi.

"Yarış arabamızı kendimiz hazırladık"

En büyük destekçisinin kendi gibi pilot olan nişanlısı olduğunu anlatan Denizci, şöyle devam etti:

"Ben otomobil sporlarına girmek istediğimde Ahmet’le tanıştım. Ve benim aslında bu sporda olmamı sağlayan yegane kişi kendisidir. Çünkü çok zor bir süreçten geçiyorduk. Otomobili arabamızı kendimiz hazırladık. Yarış arabamızı. Ve bu süreçte Ahmet bana çok ciddi destek oldu."

Kübra Denizci'nin en büyük isteği, kendisi gibi birçok engelliyi yarış pistlerinde görebilmek.