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Spor
TRT SPOR/AA 05.08.2023 14:21

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu İpek Tomruk dünya dördüncüsü oldu

Dünya Okçuluk Şampiyonası, Makaralı Yay Bronz Madalya mücadelesinde milli okçu İpek Tomruk, dünya dördüncüsü oldu.

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu İpek Tomruk dünya dördüncüsü oldu
[Fotograf: AA]

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası kadınlar Makaralı Yay Bronz Madalya mücadelesi tamamlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli okçu İpek Tomruk, Hint rakibi Jyothi Surekha Vennam’a 150-146 yenildi ve organizasyonu madalyasız kapattı.


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