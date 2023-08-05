Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu İpek Tomruk dünya dördüncüsü oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası kadınlar Makaralı Yay Bronz Madalya mücadelesi tamamlandı.
Milli okçu İpek Tomruk, Hint rakibi Jyothi Surekha Vennam’a 150-146 yenildi ve organizasyonu madalyasız kapattı.
İpek Tomruk veda etti— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 5, 2023
Hyundai Okçuluk Dünya Kupası kadınlar makaralı yayda yarı final maçını kaybeden sporcumuz İpek Tomruk, bronz madalya mücadelesinde de Hindistanlı rakibine 150-146 yenildi ve organizasyonu madalyasız kapattı. pic.twitter.com/TKAlNM5hNH