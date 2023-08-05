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Spor
AA 05.08.2023 14:05

Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda düzenlenen açılış programında konuşan Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Koç, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve 100. yılını kutladıkları bu günlerde Sivas'ta olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

"Tarihi, kültürel ve sportif mirasımız olan geleneksel okçuluğun yaygınlaşması için federasyon olarak çalışmalarımızı gittikçe artan bir ivmeyle sürdürüyoruz."

Fotoğrtaf: AA[Fotoğrtaf: AA]

24 ilden 326 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde geleneksel kıyafetlerini giyen okçular, sıralama ve eleme atışları gerçekleştirdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü, sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirerek, başarı diledi.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, protokol üyeleri ve sporcuların aileleri katıldı.

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