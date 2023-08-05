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Spor
AA 05.08.2023 13:12

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ve Japonya çeyrek finalde

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ve Japonya, çeyrek finale yükseldi.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ve Japonya çeyrek finalde
[Fotograf: AA]

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, son 16 turu maçları başladı.

İspanya, İsviçre'yi Bonmati'nin 5 ve 36, Redondo'nun 17, Codina'nın 45, Hermoso'nun 70. dakikadaki golleriyle 5-1 yenerek tur atladı. İspanya tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 8'e kaldı.

Diğer mücadelede ise 2011 şampiyonu Japonya ile kupayı 1995'te kazanan Norveç karşılaştı. İlk yarı, Norveç'ten Engen'in 15. dakikada kendi kalesine, Reiten'in de 20. dakikada rakip kaleye attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

Japonya, Shimizu'nun 50 ve Miyazawa'nın 81. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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