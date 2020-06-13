Federasyondan yapılan açıklamada, "Her koşulda çocuklara sporu sevdirmek, teşvik etmek ve onlarla buluşturmayı hedefleyen Türkiye Voleybol Federasyonu, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak voleybol oynayan çocuklara, voleybol seti gönderdi." denildi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Voleybol Federasyonunun gönderdiği voleybol seti karşısında çok mutlu olan çocukların, yeni voleybol filesi ve toplarıyla beraber voleybol oynamanın keyfini yaşadığı ifade edildi.