Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonundan anlamlı destek
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Voleybol Federasyonu, Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla inşaat ipinden file yaparak sokakta voleybol oynamalarına kayıtsız kalmadı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Her koşulda çocuklara sporu sevdirmek, teşvik etmek ve onlarla buluşturmayı hedefleyen Türkiye Voleybol Federasyonu, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak voleybol oynayan çocuklara, voleybol seti gönderdi." denildi.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Voleybol Federasyonunun gönderdiği voleybol seti karşısında çok mutlu olan çocukların, yeni voleybol filesi ve toplarıyla beraber voleybol oynamanın keyfini yaşadığı ifade edildi.
Etiketler: Türkiye Voleybol FederasyonuSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:14
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