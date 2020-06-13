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MKE Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü arasında 14 Haziran Pazar günü Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Etiketler: MKE Ankaragücü koronavirüs testiSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:09
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