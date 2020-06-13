İVK, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Merkez Afetevler Mahallesi'nde, evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların fotoğrafına kayıtsız kalmadı.

Kulüp başkanı Nüket Yolaç, yaptığı açıklamada, "Dün sosyal medyada gördüğümüz fotoğraftan çok etkilendik. En kısa zamanda fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı muhabiri Fecri Barlık'a ulaşıp oradaki kardeşlerimize eşofman, forma vb. spor malzemeleri göndermek istiyoruz. Ayrıca fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı muhabiri Fecri Barlık'a bu güzel ve anlamlı görüntüyü paylaştığı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İstanbul Voleybol Kulübünün sosyal sorumluluk projesi kapsamında şu ana kadar Van, Şırnak, Bingöl, Batman, Diyarbakır ve Muş'ta bulunan köy okullarına malzeme yardımında bulunduğu hatırlatıldı.