Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 37 lig maçından 25'ini Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşti. Rize'deki ilk maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da rövanşı 2-1 kazanan Galatasaray, turu geçen taraf oldu.

Rize'deki maçlar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 19. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 39 golüne, Çaykur Rizespor 22 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Rize'de geçen sezonun 32. haftasında yapılan maçı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazanan Galatasaray, şampiyon tamamladığı sezonda çok önemli bir virajı kayıpsız geçmişti.

Öte yandan Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 2 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 37 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 37 maçtan 35'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti.