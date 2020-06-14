Gençlerbirliği nefes aldı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.
Kümeda kalma mücadelesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada ev sahibi ekip Gençlerbirliği sevinen taraf oldu.
59. dakikada Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
62. dakikada Jevtovic İttifak Holding Konyaspor adına eşitlik golünü attı.
83. dakikada Berat Özdemir'in attığı golle Gençlerbirliği 3 puanı alan taraf oldu.
Bu sonuçla Gençlerbirliği ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verip 31 puana yükseldi.
Sahadan mağlubiyetle ayrılan İttifak Holding Konyaspor ise 26 puanda kaldı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
50. dakikada Flavio'nun kaptırdığı top sonrası gelişen atakta, Bajic'in ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanında dışarı gitti.
GOL - GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ 59. dakikada Stancu'nun sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında tamamlayan Sio'nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
GOL - KONYASPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 62. dakikada Bajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in tek vuruşu ağları havalandırdı. 1-1
70. dakikada Bajic'in pasında kale önünde topla buluşan Shengelia, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
GOL - GENÇLERBİRLİĞİ TEKRAR ÖNE GEÇTİ 83. dakikada Sefa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berat'ın sol ayağıyla gelişine vuruşu ağları havalandırdı. 2-1
Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon (Dk. 65 Sefa Yılmaz), Candeias (Dk. 90 İlker Karakaş), Seuntjens (Dk. 46 Berat Özdemir), Sio (Dk. 65 Floyd Ayite), Stancu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson, Hurtado (Dk. 39 Jevtovic), Shengelia (Dk. 86 Erdon Daci), Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 66 Farouk Miya), Bajic
Sarı kart: Dk. 43 Marin Anicic, Dk. 73 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 Erdem Özgenç, Dk. 90+1 Flavio (Gençelerbirliği)
Gol: Dk. 59 Sio, Dk. 83 Berat Özdemir (Gençelerbirliği), Dk. 62 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)