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Fenerbahçe Şeref Has'ı andı
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Şeref Has'ın 1. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çubukluyu terlettiği 14 yılda 5 Türkiye Ligi, 2 İstanbul Ligi şampiyonluğu, Balkan Kupası ve birçok zaferimizde yer alan, çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden eski milli futbolcumuz Şeref Has'ı vefatının 1. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Çubuklu'yu terlettiği 14 yılda 5 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 İstanbul Ligi şampiyonluğu, Balkan Kupası ve birçok zaferimizde yer alan, çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden eski milli futbolcumuz Şeref Has’ı vefatının 1. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/pEcssf2654— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 13, 2020
Etiketler: Fenerbahçe Kulübü Şeref HasSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:04
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